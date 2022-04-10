Manisa'da kaçak makaron ve yapımında kullanılan malzeme yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da kaçak makaron ve yapımında kullanılan malzeme yakalandı

10.04.2022 12:51
Manisa'da kaçak makaron ve yapımında kullanılan malzeme yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir depoda 35 bin boş makaron, 1200 rulo sigara kağıdı ve 310 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir depoda 35 bin boş makaron, 1200 rulo sigara kağıdı ve 310 bin sigara filtresi ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Manisa-Turgutlu kara yolunda bulunan bir deponun yasa dışı sigara üreticileri tarafından kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Doz"un da katılımıyla arama yaptı.

Aramalarda 35 bin boş makaron, 50 milyon makaron üretiminde kullanılabilecek 1200 rulo sigara kağıdı ve 310 bin sigara filtresi bulundu.

Depodaki 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Turgutlu, Sigara, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kaçak makaron ve yapımında kullanılan malzeme yakalandı - Son Dakika


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