Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi

05.04.2022 23:29
Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kaçak sigara ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Borlu Mahallesi'nde bir bakkala baskın düzenlendi.

Ekiplerce iş yerinde ve şahsa ait otomobilinde yapılan aramada, 1933 adet sarma sigara, 1800 boş makaron, 30 kaçak sigara, 2 kilogram 500 gram kuru kıyılmış tütün ve 609 muhtelif içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A'nın (55) işlemleri devam ediyor.

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Manisa'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu Manisa'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Kaçak Sigara, Köprübaşı, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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