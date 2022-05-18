Manisa'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da kaçak sigara operasyonu

18.05.2022 10:55
Manisa'da kaçak sigara operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen başarılı operasyon ile piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 12 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen başarılı operasyon ile piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 12 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Manisa'ya başka illerden getirilerek piyasaya bandrolsüz makaron sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Y.C. idaresindeki kamyonu takibe aldı. Manisa girişinde kamyonu durduran ekipler kamyonda arama yaptı. Kamyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 12 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.C. karakola götürülürken işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA

Manisa'da kaçak sigara operasyonu
Manisa'da kaçak sigara operasyonu

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Kaynak: İHA

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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