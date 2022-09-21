MANİSA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda binlerce paket bandrolsüz sigara ve içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarat çalışması sonucu A.T.?nin (49) Kurtuluş Mahallesindeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Ev ve iş yerinde yapılan aramada 4 bin 233 paket bandrolsüz sigara, 15 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 bin 900 filtre, 133 sigara sarma makinesi, 4 bin sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)