Manisa'da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi

15.04.2022 11:38
Manisa'da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta çok sayıda kaçak sigara ve boş makaron ile esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta çok sayıda kaçak sigara ve boş makaron ile esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, S.T. idaresindeki aracı şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda araç içerisinde arama yapan ekipler, bin 860 adet makaron sigara, 10 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 1 adet tek sarmalık esrar maddesi olduğu değerlendirilen sigara, 50 paket doldurmaya hazır boş makaron, 2 gram beyaz kağıda sarılmış şekilde esrar maddesi olduğu değerlendiren madde ve 1 adet madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, araç içerisinde bulunan E.L.'nin işlettiği markette de arama yapan ekipler 240 adet makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.L. serbest bırakılırken, S.T.'nin işlemlerine adliyeye sevk edilmek üzere devam ediliyor. - MANİSA

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Son dakika 3. sayfa: Manisa'da esrar operasyonu: 1 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Manisa'da esrar operasyonu: 1 gözaltı

Kaçak Sigara, Tragger, Manisa, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi - Son Dakika


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