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Manisa'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Manisa'da kaçak tütün operasyonu

25.09.2021 22:45
Manisa'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde toplamda 75 kilo mükerrer bandrollü kaçak tütün, 16 adet her biri 250 gramlık faturası olmayan cinsel içerikli macun ele geçirildi, 1 kişi hakkında da adli...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde toplamda 75 kilo mükerrer bandrollü kaçak tütün, 16 adet her biri 250 gramlık faturası olmayan cinsel içerikli macun ele geçirildi, 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaçak tütün ve cinsel içerikli macun satan bir iş yerine operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda 75 kilo mükerrer bandrollü kaçak tütün, 16 adet her biri 250 gramlık faturası olmayan cinsel içerikli macun ele geçirildi. Öte yandan iş yeri sahibi C.K. (56) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - MANİSA

Manisa'da kaçak tütün operasyonu

Alaşehir, Hisarcık, Manisa, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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