Son Dakika Haberleri: Manisa'da kaçakçılık operasyonu
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Manisa'da kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 iş yerinde yapılan aramada kaçak cep telefonu ve cep telefonu parçaları ele geçirildi.

Manisa'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 iş yerinde yapılan aramada kaçak cep telefonu ve cep telefonu parçaları ele geçirildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu'da emtia kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında 2 iş yerine baskın düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 510 cep telefonu ekranı, 260 cep telefonu bataryası, 143 adet şarj ve verim aktarım kablosu, 75 bluetooth kulaklık, 14 harici batarya, 4 de kaçak cep telefonu buldu.

Olayla ilgili A.B. ve S.A. gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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