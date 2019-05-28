Son Dakika Haberleri: Kadın muhtardan dikkat çeken 'Senin fazlan benim ihtiyacımdır' projesi
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Kadın muhtardan dikkat çeken 'Senin fazlan benim ihtiyacımdır' projesi

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi Muhtarı Meryem Kuzu'nun başlattığı 'Senin fazlan benim ihtiyacımdır' projesi kapsamında, vatandaşların kullanmayıp bağışladığı kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kadın muhtardan dikkat çeken 'Senin fazlan benim ihtiyacımdır' projesi, System.String[]

Sağlık Mahallesi Muhtarı Meryem Kuzu, anlamlı bir projeye imza attı. "Senin fazlan benim ihtiyacımdır" adında proje hazırlayan Kuzu, vatandaşların kullanmayıp muhtarlığa bağışladığı kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"KAMPANYAMIZ KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ"

Proje hakkında konuşan Muhtar Kuzu, "Sağlık Mahallesi muhtarlığı olarak yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız için 'Senin fazlan benim ihtiyacımdır' adlı bir proje geliştirdik. Projemiz kapsamında vatandaşlarımız evlerindeki kullanılabilir kıyafetlerini muhtarlığımıza teslim ediyor. Bizde bu kıyafetleri hazırladığımız özel bir alanda ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Kampanyamız çok kısa sürede yoğun bir ilgi gördü. Başta Sağlık Mahallesi'nden olmak üzere birçok mahalleden aralarında ayakkabı, elbise, pantolonun da bulunduğu çok sayıda eşya getirildi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:37 Kaynak: İHA
Meryem, Kuzu, Manisa, Yaşam
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