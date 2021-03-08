Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 17:42
Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkezde bulunan kadın mahalle muhtarlarını ziyaret ederek günlerini kutladı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkezde bulunan kadın mahalle muhtarlarını ziyaret ederek günlerini kutladı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, merkezde bulunan kadın mahalle muhtarlarını ziyaret ederek günlerini kutladı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti. Aynı zamanda Manisa genelindeki 25 kadın mahalle muhtar da, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Sorumluları tarafından ziyaret edilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı ve hediyeleri takdim edildi. Merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Uğur Başkal ve Nursel Ustamehmetoğlu'na Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Ergün Aksoy ve Serpil Çakır, muhtarlara ziyaretlerinde bir isteklerinin olup olmadığını sordu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti, muhtarların hediyelerini takdim etti. Hediyelerini alan mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e kendilerini unutmadıkları için teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı
Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı
Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı
Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı
Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı
Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı
Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da kadın muhtarların Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika


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