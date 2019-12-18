Manisa'da kadın şüphelinin, çocuklarının yanında yaptığı hırsızlık kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da kadın şüphelinin, çocuklarının yanında yaptığı hırsızlık kamerada - Son Dakika

Manisa'da kadın şüphelinin, çocuklarının yanında yaptığı hırsızlık kamerada

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kadının, çocuklarının yanında marketten eşya çaldığı anları iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Manisa'da kadın şüphelinin, çocuklarının yanında yaptığı hırsızlık kamerada, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kadının, çocuklarının yanında marketten eşya çaldığı anları iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi'nde çocuklarıyla markete gelen kimliği belirsiz kadın, bir süre market içerisinde dolaşarak ürünleri inceledi. Geldiği elektronik ürün reyonunda uzun süre keşif yapan anne, etrafta kimselerin olmamasından faydalanarak bazı elektronik eşyaları, kutusundan çıkardı ve çantasına doldurdu.

Elektronik ürünlerin yanı sıra pek çok gıda ürününü de çantasına sokan kadın, eline aldığı birkaç ürünün parasını vererek marketten çıktı. Market çalışanları, gün sonunda reyonlardaki ürünlerde eksikliği fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İki çocuğuyla markete gelen kadının, çocuklarının yanında hırsızlık yaptığı görüntülere ulaşan çalışanlar, görüntüleri polis ekiplerine verdi.

Polis ekipleri, görüntülerdeki kadını arıyor.

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü
Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı

Son Dakika Haberleri
19:09 Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek" - Son Dakika
19:08 TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı - Son Dakika
19:08 TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, PKK/YGP ile mücadele Türkiye'nin öncelikli güvenlik meselesi - Son Dakika
19:06 Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
19:01 Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da kadın şüphelinin, çocuklarının yanında yaptığı hırsızlık kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]