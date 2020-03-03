Manisa'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şüpheli, daha önce tartıştığı 2 kişiyi kahvehane önünde tabancayla yaraladı.

Manisa'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şüpheli, daha önce tartıştığı 2 kişiyi kahvehane önünde tabancayla yaraladı.

C.D, aralarında husumet olduğu iddia edilen F.Y. ve R.G. ile Hacıishak Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünde karşılaştı.

C.D, F.Y'yi başından ve göğsünden, R.G'yi ise ayak ve kalçasından tabancayla yaraladı.


Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.


Silahlı saldırgan ise Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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