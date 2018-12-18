Manisa'da Kahvehanede Silahlı Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'ndeki bir kahvehanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak, tabanca ve pompalı tüfekle saldırdı.



Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.



Kavgada, Emrah Çetin olay yerinde hayatını kaybederken Emrah K, Engin O, Mehmet T. ve Diyar T. yaralandı.



Yaralıların sağlık durumlarını ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis ekipleri kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

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