Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

3 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Manisa'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kahvehane önünde bir araya gelen iki grup arasında kavga çıktı. İki grup bıçak, tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine saldırdı. Açılan ateş sonucu ve bıçak darbeleriyle yaralanan iki gruptan da M.T. ve D.T. güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye kaldırılırken diğer yaralılar E.K., E.O. ve Emrah Ç. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından aldığı mermilerle ağır yaralanan Emrah Ç. hastanede ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı kavga olayı sonrası bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Kavganın çıkış sebebi henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cep Telefonu Siparişi Veren Emekli Adamın, Kargo Kutusundan Cinsel Ürün Çıktı İstanbul'un Göbeğinde Taksiciyi İnfaz Eden Zanlıyı Ailesi Ele Verdi

Antalya'da Pompalı Tüfekle Nişanlısını Öldüren Genç İntihar Etti 23 Yaşındaki Sapık, Gizlice Girdiği Evde Ölü Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:35:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kahvehanede Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]