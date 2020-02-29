Manisa'da kahvehanedeki cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da kahvehanedeki cinayetin zanlısı yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi kahvehanede tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı gözaltına alındı.

Manisa'da kahvehanedeki cinayetin zanlısı yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi kahvehanede tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı gözaltına alındı.

Kumkuyucak Mahallesi'nde önceki gün Mintaz Kargın'ın (50) kahvehanede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan İsmail A, Gökçeköy mevkisinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Saruhanlı'da iki yıl önce cezaevinden çıkan Kargın, aralarında husumet bulunan İsmail A. tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, zanlı otomobille kaçmıştı.

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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