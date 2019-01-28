Manisa'da Kamuyu Zarara Uğratanlar Yakalandı
1 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde at arabasıyla kağıt toplayan şahıslar, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolu üzerindeki dekoratif aydınlatmaları söktü.
Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde at arabasıyla kağıt toplayan şahıslar, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolu üzerindeki dekoratif aydınlatmaları söktü. Aydınlatmalara zarar veren şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolu üzerindeki dekoratif aydınlatmaları söktü. Olayın haber verilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı
'na bağlı ekipler ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Kamu malını çalan hırsızlar kısa sürede yakalanarak cezai işlem uygulandı.
Konu hakkında açıklamada bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman
, "Yaşanabilecek olan bu tarz olumsuz durumlara ekiplerimiz müdahale etmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımızın kamu malına zarar veren vatandaşlarımızı gördüklerinde 153 numaralı zabıta ihbar hattını aramalarını rica ediyorum. Kamu malını korumak tüm vatandaşlarımızın görevidir. Bu anlamda yapılan ihbarlar bizler için büyük önem taşıyor" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:46 Kaynak: İHA
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