Manisa'da kamyonet, hafriyat kamyonuna çarptı 1 ağır yaralı - Son Dakika
Manisa'da kamyonet, hafriyat kamyonuna çarptı 1 ağır yaralı
MANİSA'nın Kula ilçesinde hava kompresörü yüklü kamyonet, aynı yöndeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde hava kompresörü yüklü kamyonet, aynı yöndeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle İzmir- Ankara D300 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
19.08.2020 03:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da kamyonet, hafriyat kamyonuna çarptı 1 ağır yaralı - Son Dakika