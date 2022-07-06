Manisa'da kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı

Kaza, sabah saatlerinde Salihli'nin Yeşilkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilkavak Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan M.Ö.(69) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile aynı yöne giden H.S. (60) idaresindeki 45 KA 0274 plakalı kamyonet çarpıştı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile sepetli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

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