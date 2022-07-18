Alınan bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan C.S.'nin(52) kullandığı 20 ES 430 plakalı kamyonet, Yeşilkavak Mahallesi yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerinde Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, buradaki tedavisinin ardından üniversite hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Alaşehir, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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