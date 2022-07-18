Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı

18.07.2022 16:29
Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin köprü korkuluğuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin köprü korkuluğuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan C.S.'nin(52) kullandığı 20 ES 430 plakalı kamyonet, Yeşilkavak Mahallesi yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerinde Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, buradaki tedavisinin ardından üniversite hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Alaşehir, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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