Manisa'da kamyonet şarampole devrildi, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Müberra (11), Ayşe (14) ve Ümmü Gülsüm Battal'ı (41) ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Battal yönetimindeki 45 PC 450 plakalı kamyonet, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, şarampole devrildi.

Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber

Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?

Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?