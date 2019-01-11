Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Manisa'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

1 saat önce

Manisa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralıMANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sarıgöl'den Buldan istikametine gitmekte olan Özer Çil'in kullandığı 20 ASP 48 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selimiye Mahallesi'nde 15 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özer Çil ile araçta bulunan Arife Çil, Ayşe Kırer ve Betül Sena Kırer yaralandı. Yaralıları kurtarma çalışmalarına Sarıgöl ve Alaşehir 112 ekipleri ile Sarıgöl Belediye İtfaiye Amirliği ekipleri katıldı. Sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, Alaşehir ve Sarıgöl'deki hastanelere kaldırıldılar.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 15:17:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]