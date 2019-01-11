Manisa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada

Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu