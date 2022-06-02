Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

02.06.2022 12:43
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

H.Y'nin kullandığı 20 H 9668 plakalı kamyonet, Akhisar- Gördes kara yolu Yeniceköy Mahallesi yakınlarında, Mehmet Ateş idaresindeki 45 AA 971 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü Kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: AA

Mehmet Ateş, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
12:15 Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu
12:11 Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
11:58 Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi
11:55 Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu
11:42 Amber Heard'ın karar duruşmasında giydiği "İntikam elbisesi" işe yaramadı!
11:39 Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor
11:10 Messi'den mest eden performans! Dev karşılaşmada İtalyan futbolcuları rezil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 12:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement