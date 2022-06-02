Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
H.Y'nin kullandığı 20 H 9668 plakalı kamyonet, Akhisar- Gördes kara yolu Yeniceköy Mahallesi yakınlarında, Mehmet Ateş idaresindeki 45 AA 971 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.
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