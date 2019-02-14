Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Manisa'da Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'da Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa A'nın kullandığı 45 HS 920 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Bulvarı'nda, Cüneyt Ş. idaresindeki 34 SK 7755 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Turan Özgül yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel
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