Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nezir Tetik yönetimindeki otomobilde yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, 45 AHB 683 plakalı kamyonet ile 45 M2199 plakalı otomobil, Nişancıpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

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