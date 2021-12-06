Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 45 AHB 683 plakalı kamyonet ile 45 M2199 plakalı otomobil, Nişancıpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet Erdal Tarakçıoğlun'a ait marketin kapısına çarparak durabildi.
Nezir Tetik yönetimindeki otomobilde yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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