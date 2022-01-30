Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Yasemin Mısırlı yaşamını yitirdi.

Uşak- İzmir kara yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yasemin Mısırlı (57) tedavi gördüğü Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Gökçe ile aynı araçta bulunan Ayşe Poyraz (48) ve Hanım Dingin (36) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Uşak-İzmir kara yolundaki Alaşehir kavşağında dün S.Ş. (34) idaresindeki 64 BM 655 plakalı kamyonet ile Selma Gökçe'nin (45) kullandığı 34 EA 9717 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, sürücü Gökçe ile aynı araçta bulunan Yasemin Mısırlı (57), Ayşe Poyraz (48) ve Hanım Dingin (36) yaralanmıştı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırılmıştı.