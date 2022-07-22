Manisa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Berkay Pembe'nin kullandığı 45 RA 6069 plakalı kamyonet, İzmir- Uşak yolundaki Eşme Kavşağı'nda Aslan Şeren idaresindeki 35 AK 9744 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Pembe olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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