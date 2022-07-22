Manisa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

22.07.2022 15:30
Manisa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Berkay Pembe'nin kullandığı 45 RA 6069 plakalı kamyonet, İzmir- Uşak yolundaki Eşme Kavşağı'nda Aslan Şeren idaresindeki 35 AK 9744 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Pembe olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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