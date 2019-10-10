Son Dakika Haberleri: Manisa'da kamyonetten düşen genç öldü
Son Dakika Güncel Manisa'da kamyonetten düşen genç öldü

Manisa'da kamyonetten düşen genç öldü

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetten düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Manisa'da kamyonetten düşen genç öldü, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetten düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Piyadeler Mahallesi'nde yol kenarında erkek cesedi gören bir kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İncelemede cesedin 20 yaşındaki Şakir Gülmez'e ait olduğu belirlendi. Gülmez'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında Gülmez'in arkadaşları B.S. (19) ile M.Ç. (22) gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinde, önceki gece bir eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra eve dönüş yolunda kamyonetin yol kenarındaki bariyere çarptığını, aracın kasasında yolculuk yapan Şakir Gülmez'in demir bariyerlere çarparak öldüğünü, korktukları için kimseye haber vermeden olay yerinden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Piyadeler, Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara göre oynamazsa sert bir şekilde yaptırım uygulayacağım Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da kamyonetten düşen genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]