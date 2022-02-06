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Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

06.02.2022 12:40
Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Serdar Bıçak'ın (35) kullandığı 45 ADT 866 plakalı otomobil, Soma-Bergama yolundaki Soma Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında Rüstem K. idaresindeki 06 CUC 667 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bıçak'ın cenazesi, incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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Soma Devlet Hastanesi, Otomobil, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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