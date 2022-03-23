Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nuri Özsaygılı'nın (73) kullandığı 35 U3101 plakalı otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Ahmet Sayaner idaresindeki 42 AIY 869 plakalı kamyona çarptı.
Kazada araçta sıkışan Özsaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Özsaygılı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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