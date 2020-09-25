Manisa'da kamyonun altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde maden sahasında kamyonun altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.

Eğnez Mahallesi'nde özel sektöre ait maden ocağında çalışan Nurettin Alkaya (49), S.K'nin (52) kullandığı kamyondan inerek karşıya geçmek istediği sırada hareket eden aracın altında kaldı.

Sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.