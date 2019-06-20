Son Dakika Haberleri: Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

7 dakika önce

Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]
Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Yurdun Tekin'in (36) kullandığı plakasız motosiklete, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki kavşakta L.S. idaresindeki 06 EG 1306 plakalı kamyon çarptı.
Tekin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Öte yandan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:20 Kaynak: AA
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