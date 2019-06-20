Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
7 dakika önce
Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:20 Kaynak: AA
'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Yurdun Tekin'in (36) kullandığı plakasız motosiklete, Şehzadeler
ilçesine bağlı Aşağıçobanisa
Mahallesi'ndeki kavşakta L.S. idaresindeki 06 EG 1306 plakalı kamyon çarptı.
Tekin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Öte yandan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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