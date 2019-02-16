Manisa'da Kan Bağışı

MANİSA(AA) - Sarıgöl'de düzenlenen kan bağış kampanyasında 2 günde 100 ünite kan toplandı.



Türk Kızılayı Manisa şubesi ile Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Kan ver hayat kurtar" isimli kan bağışı kampanyası tamamlandı.



Sarıgöl Kent Meydanında Kızılay'a ait mobil kan bağış aracındaki kampanyayla ilgili ilgi veren İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, 100 ünite kan toplandığını, yeni kampanyalarla kan bağışının önemini anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

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