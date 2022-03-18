Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü

18.03.2022 17:42

Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, görüşmeye çağrıldığı şahıslar tarafından önce silahla vuruldu, ardından da yakılarak cesedi gömüldü.

Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, görüşmeye çağrıldığı şahıslar tarafından önce silahla vuruldu, ardından da yakılarak cesedi gömüldü.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yunus Şahin'den Salı gününden beri haber alamayan ailesi, 16 Mart Çarşamba günü kayıp başvurusunda bulundu. Durum üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Şahin'in bulunması için çalışma başlattı. Şahin'in Salihli ilçesindeki evinden 45 AGA 177 plakalı otomobili ile ayrıldığının öğrenilmesi üzerine ekipler, araç plakasını takibe aldı. Şahin'in aracı ile Salihli ilçesinden Turgutlu ilçesine hareket ettiği belirlendi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yunus Şahin'e ait otomobilin başka bir sürücü tarafından kullandığının tespit edilmesi üzerine sürücünün kimlik bilgilerine ulaştı. Şahin'in aracının Ömer G. tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Ömer G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Vahşice işlenen cinayeti itiraf etti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer G., sorgusunda yaşadıkları tartışma sonrası Yunus Şahin'i öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri, Sarıbey Mahallesi Gediz Çayı yakınlarındaki Ömer G.'ye ait tarlada yaptıkları incelemede kan izlerinin bulunduğu yerde, Yunus Şahin'in tabancayla vurulduktan sonra tarlada bulunan çalılarla yakıldığı ve gömüldüğünü tespit etti. İncelemelerini genişleten emniyet ve jandarma ekipleri, Ömer G.'nin ağabeyi Arif G.'yi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Ömer G. ve Arif G. ile ilgili gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.

Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü
Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü
Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü

YORUMLAR
500
Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş

Yunus Şahin, Turgutlu, Cinayet, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü - Son Dakika


Son Dakika
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:53:10. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement