Manisa'da kanalda mahsur kalan posta güvercini, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Ayağında bilezik bulunan posta güvercinin, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden bir itfaiye eri, kanala inerek güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Güzelyurt Mahallesi 'ndeki atık su kanalında bir güvercinin mahsur kaldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bir atık su kanalında mahsur kalan bir posta güvercini, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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