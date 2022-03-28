Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde devam eden kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda dizlerine kadar toprağa gömülen 2 işçi mahsur kaldı. Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında Muammer Aşık ve Mahmut Gülmez isimli işçileri kurtardı. Çukurdan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.