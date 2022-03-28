Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı

28.03.2022 20:39

Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde devam eden kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda dizlerine kadar toprağa gömülen 2 işçi mahsur kaldı. Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında Muammer Aşık ve Mahmut Gülmez isimli işçileri kurtardı. Çukurdan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı
Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı
Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı

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KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI KANALİZASYON KANALINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI Altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı Altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 2 yaralı - Son Dakika


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