MANİSA'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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MANİSA'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI

01.07.2022 13:59
MANİSA'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, çalıştığı kanalizasyon hattında göçük altında kalan 50 yaşındaki Lütfü Akalp, yaralı olarak kurtarıldı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, çalıştığı kanalizasyon hattında göçük altında kalan 50 yaşındaki Lütfü Akalp, yaralı olarak kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan işçi, bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışması sırasında yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda göçük meydana geldi. Bu sırada kanalın içinde çalışan işçilerden Lütfü Akalp, bir anda toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER ELLERİYLE TOPRAĞI KAZDI

Ekipler gelene kadar, diğer işçiler arkadaşını kurtarmak için toprağı elleriyle kazdı. İşçiler arkadaşının boynunu topraktan çıkarıp nefes almasını sağladı. bu sırada gelen itfaiye ekipleri Akalp'ı toprak altından çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli bölümlerinde kırık oluşan Akalp, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MANİSA'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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