Manisa'da kanlı hesaplaşma: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da kanlı hesaplaşma: 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Turgutlu'da Özyurt Mahallesi Konakönü bölgesinde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyeleri yolda karşılaştı. Kamyonet içerisinde yolcu koltuğunda bulunduğu öğrenilen Selçuk K. ile Ferdi K. henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından yaylım ateşine tutuldu. Olay yerinde ağır yaralanan Selçuk K. ile Ferdi K. isimli şahsın yanı sıra yoldan geçen Hanife Tarcan isimli kadın yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştirilen şahsın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.