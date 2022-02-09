Kar nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Manisa'da akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Kentin bazı ilçeleriyle yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları, Manisa Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar nedeniyle Turgutlu ilçesine bağlı Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Yunusdere, Ören, Kabaçınar, Güney, Kayrak, Dağyeniköy ve Gökgedik mahallelerine ulaşımın sağlandığı yollar kapandı.

Turgutlu- Ödemiş yolunda Bozkır, Turgutlu-Bayındır yolunda da Çatalköprü mahallelerinden itibaren ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca Güney Mahallesi'nden itibaren Hacıisalar-Karaköy istikametindeki bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisine ekipler müdahale ediyor.

Salihli ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan yolu açık tutmak için aralıksız çalışma yapılıyor. Yol üzerindeki Allahdiyen Mahallesi girişinde tedbir alan jandarma ekipleri, zincir ve kış lastiği olmayan araçların Ödemiş yönüne geçişine izin vermiyor.

Spil Dağı ve Sabuncubeli Geçidi beyaza büründü

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1513 metre yükseklikteki Spil Dağı'nda yolları açık tutmak için çalışma yapıyor.

Manisa ile İzmir arasında ulaşımın sağlandığı Sabuncubeli Geçidi de kar yağışıyla beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.