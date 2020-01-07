Manisa'da kar ve fırtına 2 elektrik direğini devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da kar ve fırtına 2 elektrik direğini devirdi - Son Dakika

Manisa'da kar ve fırtına 2 elektrik direğini devirdi

7 saat önce

Manisa'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle devrilen 2 elektrik direği ekiplerin çalışmasıyla onarıldı.

Manisa'da kar ve fırtına 2 elektrik direğini devirdi, System.String[]

Manisa'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle devrilen 2 elektrik direği ekiplerin çalışmasıyla onarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunt Dağı ve Spil Dağı bölgesinde kar ve fırtına nedeniyle kente elektrik sağlayan 2 direğin devrilmesi sonucu bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Çağrı üzerine devrilen direği onarmaya giden Gediz Elektrik'e bağlı ekiplere Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri de eşlik etti.

Karla mücadele ekiplerinin desteğiyle yamaçlardaki direklerin bulunduğu bölgeye hızla varan ekipler, direkleri yerlerine dikti.

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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