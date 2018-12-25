Manisa'da Kar Yağışı

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.



İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü. Yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.



İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, trafik akışı kontrollü olarak yapılıyor.



Ekiplerin yolda tuzlama çalışması sürüyor.

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