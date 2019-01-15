Manisa'da Kar Yağışı

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı durdu.

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı durdu.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü. Yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.



İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.



Kara yolu ekipleri ve Kula Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor.



Yolda kalan sürücülere Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun Kula Tarhanası ikramında bulundu.



Başkan Tosun, yolun kısa süre içerisinde açılacağını, Kula Belediyesi ekiplerinin ve kara yolları ekipleri trafik akışının sağlanacağını söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller