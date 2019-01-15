Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kar Yağışı

Manisa'da Kar Yağışı

10 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı durdu.

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı durdu.
İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü. Yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Kara yolu ekipleri ve Kula Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yolda kalan sürücülere Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun Kula Tarhanası ikramında bulundu.

Başkan Tosun, yolun kısa süre içerisinde açılacağını, Kula Belediyesi ekiplerinin ve kara yolları ekipleri trafik akışının sağlanacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:56 Kaynak: AA

Ankara, Kula, Manisa, Kar, Güncel
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