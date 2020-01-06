Manisa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Manisa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Manisa'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Akhisar, Gördes, Demirci ve Turgutlu ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Manisa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Manisa'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Akhisar, Gördes, Demirci ve Turgutlu ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Manisa'nın yüksek kesimlerine etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.

İzmir ile Manisa arasındaki ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar kürüme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri de Sabuncubeli Geçidi'ne yönelen sürücüleri yoldan çevirerek tünele yönlendirdi.

Demirci ilçesinde Kütahya'nın Simav ilçesi ile ulaşımın sağladığı kara yolunun Akçakerdik Mevkisi'nde mahsur kalan sürücüler, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı bölgede, yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması devam ederken mahsur kalan sürücülerden Mehmet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak yönünden gelip Salihli'ye gittiğini belirterek, "Akçakerdik'i kullandım, bu kadar kar olacağını tahmin etmedim, hazırlıksız yakalandım, mahsur kalınca yardım istedim. Ekipleri geldik sağ olsunlar beni kurtardı, buradan yoluma devam edeceğim." diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Mahmutlar, Çanakcı ve Bardakçı mahallesi yollarında yoğun kar sebebiyle yol açma çalışması yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle okulların yarım gün tatil edildiğini bildirdi.

Akhisar, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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