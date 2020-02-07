Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi - Son Dakika
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Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi

6 saat önce

Manisa'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi, System.String[]

Manisa'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yunusemre'de 38, Sarıgöl'de ise 14 mahalledeki okulda, Alaşehir'de taşımalı eğitim yapılan okullar da eğitime ara verildi.

Açıklamada ayrıca, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Kula ilçesindeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği de bu sabah duyurulmuştu.

Yunusemre, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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