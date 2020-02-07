Manisa'da kar yağışı ulaşımı engelledi - Son Dakika
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Manisa'da kar yağışı ulaşımı engelledi

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Manisa'da kar yağışı ulaşımı engelledi, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sebebiyle,  İzmir- Ankara D300 karayolunda önlem alan emniyet güçleri, ağır tonajlı araçların geçişine tuzlama çalışmaları nedeniyle bir süre izin vermedi. Bu arada, kara hasret kalan Kulalılarda geç saatte sokağa çıkarak kar yağışının keyfini sürdü.

Kula'da gece saatlerine yoğun şekilde yağmaya başlayan kar yağışı sebebiyle, polis ve jandarma ekipleri İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde önlem aldı. Saat 23.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle, bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolundaki Kavacık rampasında, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri öncülüğünde, Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksama yaşanan Kavacık Rampasına TIR gibi büyük araçların seyahat etmesi bir süre engellendi. Emniyet görevlileri, karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sonrasında İlçe Stadyumu yakınlarında büyük araçlarıngeçişine izin verdi. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım götürdüğü Elazığ'dan dönüşte Kula rampasında yoğun kar yağışına yakalanan Manisa Soma Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Emrah Şahinbaş, "Soma'dan Sosyal Yardımlaşma kömürü alıp, Elazığ'daki depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için Elazığ'a gitmiştik. Kömür teslimatımızı yaptık. Dönüşte Kula rampalarında emniyet güçleri trafiği tehlikeye atmamak adına bizi durdurdu. Bizde yolun açılması için bekliyoruz." dedi.

BAŞKAN TOSUN, ÇOCUKLARIYLA KARIN TADINI ÇIKARDI

Bu arada kar yağışı, kara hasret kalan Kulalılar için de bir fırsat oldu. Çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte evinin önünde kar topu oynayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, uzun süredir bekledikleri kar hasretini giderdiklerini söyledi. Başkan Tosun, "Geçen seneye göre yüzde 50 yağışlarımız azdı. Hamdolsun Allah'a bugün güzel bir kar yağışı var. Bu kar yağışında bizde dayanamadık, çoluk çocukla beraber sokağa kartopu oynamaya indik. Bu karda, yolda seyehat halinde olan vatandaşlarımız da inşallah burnu bile kanamadan sevdiklerine ulaştır. Ben herkesin bu karlı havada dikkat etmesini, hem de karın zevkini ve tadını çıkarmasını tavsiye ediyorum." dedi.


Manisa, Elazığ, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
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