Manisa'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

MANİSA (İHA) – Manisa'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Manisa Valiliği İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yapılan denetimlerde haklarında verilen izolasyon kararına rağmen ikametlerinden ayrılan 2 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Muradiye Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'na yerleştirildi. Kuralları ihlal eden 2 kişi, karantina süreleri bitinceye kadar yurtlarda kalacak. Yurt giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, karantina süresi boyunca yapılan masraflar da kuralları ihlal eden vatandaşlardan tahsil edilecek.

Öte yandan 2'si evde izolasyon kuralına uymayan, 22'si ise il dışından gelen ve kalacak yeri olmayan toplam 24 kişinin Manisa'daki KYK yurtlarında karantina sürecini geçirdiği öğrenildi. - MANİSA