Manisa'da karantinada kalanlar için ramazan etkinliği - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'da karantinada tutulan 298 kişi için ramazan programı düzenlendi.



Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Muradiye Kız Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlar için iftar ve sahur programı düzenlendi.

İftarda Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Osmanlı şerbeti ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Yurtta misafir edilenler, ramazan davulcusu tarafından okunan manilerle sahura kaldırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından gönderilen oyuncaklar da karantinadaki çocuklara hediye edildi.