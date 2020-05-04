Manisa'da karantinaya alınan Kömürcü mahallesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alınan Kömürcü Mahallesi dezenfekte edildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 3 Nisan'da 14 gün karantinaya alınan Kömürcü Mahallesinde ekipler, özel kıyafet, eldiven ve maske ile dezenfeksiyon işlemi yaptı.



Açıklamada ayrıca vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtar Abdullah Aslan'a maske verildiği ve ekipler tarafından sağlık ocağı, muhtarlık binası, sokaklar, cami ve okullar başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte edildiği bildirildi.