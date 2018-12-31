Manisa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesinden 1 Çocuk Öldü
8 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Olay, Demirci ilçesi Kargınışıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Yıldırım
isimli şahsın evinde yanan sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 yaşındaki kızı Hazal Yıldırım zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kız çocuğu Demirci Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Küçük kız çocuğu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyan ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:12 Kaynak: İHA
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