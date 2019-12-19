Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.



Mustafa Kemal Mahallesi'nde ikamet eden Adil Alan (35) ile çocukları Dijle (8), Derman (10), Eylül (3), Muhammet Ali (1), Mehmet Piran (5), Salih (4) ve Kader Alan (11) ile imam nikahlı eşi Nergiz Ulaş'tan (26) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.



Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.