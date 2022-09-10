Manisa'da kardeşini silahla vuran zanlıyı arayan ağabey 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Manisa'da kardeşini silahla vuran zanlıyı arayan ağabey 2 kişiyi yaraladı

10.09.2022 02:36
Manisa'da kardeşini silahla vuran zanlıyı arayan ağabey 2 kişiyi yaraladı

Manisa'da kardeşini silahla vuran kişinin arkasından giden ağabeyin rastgele ateş açması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'da kardeşini silahla vuran kişinin arkasından giden ağabeyin rastgele ateş açması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Kumludere Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunan Zeynel Ş. (32) ile Ömer D. (25) tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ömer D, tabancayla Zeynel Ş'yi yaraladı.

Kardeşi Zeynel Ş'nin silahla vurulduğunu öğrenen ağabey Salih Ş'nin, olayın ardından kaçan Ömer D'nin aralarında bulunduğunu düşündüğü Yunusemre ilçesi Aynı-Ali Mahallesi'ndeki kalabalığa rastgele ateş açması sonucu Ahmet Turgay Ç. ve Rıdvan U. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, Zeynel Ş, Ahmet Turgay Ç. ve Rıdvan U'yu Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Ahmet Turgay Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaçan Ömer D. ve Salih Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da kardeşini silahla vuran zanlıyı arayan ağabey 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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