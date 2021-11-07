Manisa'da kardeşlerin miras kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Gördes ilçesinde miras paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağabey öldü, saçmaların isabet ettiği çevredeki bir kadın da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıldam Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ç. (59) ile ağabeyi Kadir Ç. (62), miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden av tüfeğini getiren İsmail Ç, ağabeyine ateş açtı. Göğsünden vurulan Kadir Ç. hayatını kaybederken olay yeri yakınında bulunan ve saçmaların isabet ettiği Kadriye G. (64) yaralandı.

Gördes Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsmail Ç, olayda kullandığı ruhsatsız tüfekle jandarma tarafından gözaltına alındı.